Mafalda Gonçalves quer que Santa Cruz seja um concelho de referência

Fazer de Santa Cruz um concelho de referência ao nível da qualidade de vida é o principal objectivo da candidatura do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz, que é encabeçada por Mafalda Gonçalves.

Uma garantia deixada hoje, no tribunal de Santa Cruz, no acto da entrega das listas de candidatos a todos os órgãos autárquicos, onde a candidata apresentou um conjunto de medidas que pretende implementar de forma a fazer prosperar a qualidade de vida no concelho.

Mafalda Gonçalves defende a criação de políticas de atractividade empresarial para o concelho, geradoras de emprego e potenciadoras de novas dinâmicas, bem como uma forte aposta na cultura, na valorização do que é “genuíno e só nosso”, como motor de desenvolvimento turístico.

Pretendemos que no nosso concelho o desporto e a actividade física estejam ao alcance de todas as pessoas e não nos esquecemos das pessoas com deficiência, porque a prática de actividade física é essencial para o bem-estar e saúde das pessoas”. Mafalda Gonçalves

A candidata diz que esta "equipa, coesa, de pessoas sérias e trabalhadoras" aceitaram este desafio, porque "querem o melhor para os santacruzenses”.