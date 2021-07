Interdição da Praia dos Reis Magos é "preocupante", diz Mafalda Gonçalves

Para candidata do PS à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz, Mafalda Gonçalves, a interdição da Praia dos Reis Magos, no Caniço, causada por uma descarga da estação elevatória é preocupante e demonstra que é fundamental encontrar uma solução para evitar que esta situação se continue a repetir no futuro.

Mafalda Gonçalves mostra-se incrédula com o ocorrido e com a explicação dada pela autarquia.

É necessário que a Câmara Municipal apresente esclarecimentos cabais e apresente uma solução definitiva para evitar que persistam estas descargas. O PS já por várias vezes alertou para a necessidade de resolver os problemas de funcionamento da ETAR dos Reis Magos, que se arrastam há décadas, sem uma solução à vista. A Praia dos Reis Magos é um ex-libris do concelho e não pode ser tratada assim. A qualidade da água, a segurança e a saúde pública dos santacruzenses têm de ser salvaguardadas". Mafalda Gonçalves

A candidata sublinha a importância de tranquilizar a população e os visitantes relativamente à qualidade da Praia dos Reis Magos.

Estamos preocupados com o funcionamento da ETAR e é fundamental avaliar as suas condições de funcionamento e garantir que os resíduos têm o devido tratamento antes de serem eliminados. Por outro lado, a opção de prolongar o emissário submarino, que antes se localizava junto às escadas de acesso ao mar, não foi a solução ideal, na medida em que continua a estar perto da praia, com facilidade os detritos são arrastados e trazidos para a praia, não resolvendo o problema". Mafalda Gonçalves

No seu entender, a Praia dos Reis Magos tem de ser notícia pelos melhores motivos e não por estar recorrentemente com bandeira vermelha.

“Esta zona balnear é uma das mais procuradas no concelho, é um dos nossos cartões-de-visita. Temos de cuidar dos nossos espaços e do nosso património natural para valorizar o nosso concelho e tirar daí ganhos económicos e sociais que beneficiem todos os santacruzenses”, rematou.