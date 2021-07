CDU pretende libertar o povo de Santa Cruz "da mentira e do populismo"

A CDU procedeu esta sexta-feira, 30 de Julho, à entrega oficial das listas da sua candidatura às próximas Eleições Autárquicas pelo concelho de Santa Cruz, no Tribunal do município.

Nesta oportunidade o cabeça de lista desta candidatura, Dírio Ramos, declarou que é urgente retirar o JPP da autarquia.

É urgente em nome da democracia representativa e participativa pôr uns patins no JPP, acabar com o domínio absoluto do JPP, bastião do populismo e da hipocrisia de mentira e de falta de democracia. Dírio Ramos, candidato pela CDU à Câmara Municipal de Santa Cruz

Na sequência do acto de entrega das listas Dírio Ramos declarou ainda que "a CDU pretende planear e desenvolver o concelho, ter uma política de verdade contra as cunhas, uma política integrada desde a orla costeira até as montanhas".

Em nome da candidatura da CDU pelo concelho de Santa Cruz concluiu Dírio Ramos com a definição dos seguintes desafios da CDU para aquele concelho: "Os nossos objectivos neste concelho passam por, em primeiro lugar, correr com o JPP do poder; ligado a este objectivo, é inadiável democratizar a vida política no concelho, desenvolver a economia e a sociedade. Já noutro plano, é fundamental garantir trabalho com direitos; acabar com a mendicidade e paternalismo, libertar o povo da mentira e do populismo; fazer do concelho um lugar para viver e trabalhar, ambientalmente sustentável. Isto é possível dando força à CDU, a força da palavra dada, palavra honrada a força que mesmo nos tempos difíceis ao fascismo disse não".