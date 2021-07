Mafalda Gonçalves pergunta por pareceres técnicos da requalificação da frente-mar de Santa Cruz

A candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal de Santa Cruz pergunta pelos pareceres técnicos que sustentam a obra de requalificação da frente-mar de Santa Cruz, que prevê a construção de um parque de estacionamento.

Mafalda Gonçalves explicou que está prevista a construção de um parque de estacionamento para 150 a 170 carros na zona compreendida entre o mercado e o parque infantil e questionou se existem pareceres técnicos que garantam e que sustentem que será viável e exequível a sua construção, tendo em conta que, mesmo ali ao lado, a obra de construção de uma ilha ecológica esteve suspensa pelo facto de ali ter sido encontrado um lençol freático.

“Não surgirá também o problema dos lençóis freáticos e de forma bem mais gravosa, no sentido em que as escavações que serão necessárias efetuar para a construção do parque são de maior profundidade do que aquelas que se efetuaram aqui para a ilha ecológica, sendo que foi preciso suspender as obras?”. Mafalda Gonçalves

A candidata esclareceu que esta é uma obra fundamental para o município, mas acrescentou que intervenções desta importância “devem ser alvo de uma consulta pública” e que “as pessoas devem estar no centro das decisões”.

Nesse sentido, defendeu a criação no município de uma Assembleia de Cidadãos, “onde se possa ouvir as pessoas”. Preconizou igualmente que projetos desta envergadura sejam sempre acompanhados dos pareceres técnicos que são necessários, os quais acredita que tenham sido pedidos.

A nossa dúvida é se esses pareceres sustentam aquilo que está projectado ou se, pelo contrário, poderão levantar alguma dúvida relativamente à presença dos lençóis freáticos”". Mafalda Gonçalves

Mafalda Gonçalves frisou que, se for eleita, se propõe a criar a referida Assembleia de Cidadãos, “para que as pessoas estejam no centro das decisões e possam não só dar a sua opinião, mas também contribuir com o seu conhecimento para que se tenha o melhor para o concelho”.