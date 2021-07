Santa Cruz -Um Concelho sem agricultura. Porquê?

Recentemente num programa da RTP Madeira assisti a um debate em que o ex-lider do JPP na assembleia Municipal de Santa Cruz atacava o deputado do JPP na ALM sobre a miséria da agricultura, referindo mesmo que os rapazes de santa cruz, os verdinhos, queriam o regresso ao campo e á miséria. Fiquei atónito, não percebi se subjacente a esta afirmação havia algum recado para o secretário da agricultura ou do ambiente, dado que todos os dias se fala de subsídios para aqui subsídios para ali, sucesso e mais sucesso na área agrícola e área ambiental.

Pensava eu , que o agora hiperconvertido ,ao governo que tanto atacava, prestava atenção aos objetivos do Proderam e da Bazuca europeia e das benesses dadas aos agricultores e á agricultura.

Também esta semana vi chumbada na ALM uma proposta do PCP sobre a necessidade da Reserva agrícola regional, para termos um perfeito ordenamento territorial, que os PDM tivessem em consideração esta proposta,que se desse importância ao sector agrícola e ambiental, diminuísse a dependência externa em termos alimentares e evitasse a especulação imobiliária.

O JPP votou a favor da proposta do PCP o que me deixou perplexo.

Estou a lembrar-me que quando a CDU tinha representação na AM de Santa Cruz, o JPP ter perdido a hipótese de obter um financiamento europeu de cerca de 9 milhões de euros, porque a CMSC, nem sequer tinha cerca de meio milhão para a sua parte no projeto.

Na prática o Concelho de Santa Cruz perdeu mais de 7 quilómetros de caminhos agrícolas e prejudicou cerca de 300 agricultores e suas famílias além da atividade turística e lúdica que ficou prejudicada pela atitude criminosa do JPP.

Sabemos que água, desenvolvimento, ambiente e investimento não coisas que interessem aos verdinhos porque por definição eles já são verdes.

A CDU,desde sempre defendeu e defende a importância da agua esse bem escasso, a rede de agua de rega, de gota a gota a rede de agua potável e a rede de agua dual não tratada para jardins, da necessidade de poupar, agua e até da reciclagem das aguas residuais.

Sempre defendemos a agricultura tradicional, a agricultura semi-tropical e fruticultura , a agricultura intensiva e também a agricultura ecológica.

O JPP assobia para o lado, quando vê os regantes se manifestarem pela falta da água e se for necessário, aquele rapaz que se vangloria de estar desde 1993 a defender Santa Cruz ,chama a polícia e acaba com a revolta.

A questão agrícola , não é o regresso á canga ao serviço dos senhorios, é sim defender uma agricultura moderna ,diversificada,, que traga valor acrescentado ao trabalho, aumento do rendimento, melhor ambiente e paisagem e segurança das pessoas e do território.

Conforme temos dito é preciso aproveitar os fundos europeus disponíveis para modernizar o sector primário, criar postos de trabalho e dar dignidade a quem trabalha.

Tratar de agricultura até pode ser da Hidropónica , ou seja sem terra, mas não é de certeza de escava poios para descobrir as técnicas agrícolas dos descobridores da Madeira.

Falemos de coisas sérias a propaganda do JPP a realidade outra, precisamos de democracia em Santa Cruz, precisamos de pôr o JPP fora da CMSC.

O Concelho de Santa Cruz está cimentado ou abandonado.

O PDM está desatualizado desde 2014. O Município nada nos diz é a altura de comprar terreno a pataco e com a revisão vender a milhão. Assim vai a corrupção.