Mafalda Gonçalves quer criar emprego através da aposta na Cultura em Santa Cruz

A candidata do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz defende "uma maior aposta no sector cultural e na inovação digital", no sentido de tornar o concelho mais atractivo e potenciar a oferta de trabalho.

Para tal, Mafalda Gonçalves diz que "é necessário dotar o concelho de espaços com condições e meios técnicos que sejam promotores de uma oferta cultural diversificada e inovadora ao nível digital, tecnológico e sensorial".

A candidata do PS a liderar a autarquia entende ser importante "revitalizar os centros socioculturais" com vista a cumprir este objectivo, bem como "valorizar a relação com os agentes culturais, promovendo novos programas de apoio que possibilitem uma maior estabilidade e a implementação de projectos culturais estratégicos que poderão valorizar o território a longo prazo".

Do seu projecto faz parte a implementação de um Centro Interpretativo do Concelho e de um Repositório Cultural Imaterial" em Santa Cruz, no sentido de com vista à valorização do património humano e natural de Santa Cruz "valorizar o património humano e natural de Santa Cruz"