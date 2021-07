"Queremos transformar Santa Cruz num dos melhores concelhos do País"

A candidatura “Cumprir Santa Cruz” entregou, hoje, no Tribunal de Santa Cruz, a sua Lista de candidatos aos diferentes órgãos locais que concorrem às próximas Eleições Autárquicas. Uma Lista que, conforme destaca o candidato pela coligação PSD/CDS à Presidência da Câmara Municipal, Brício Araújo, prima pela diversidade da sua competência e integra pessoas que, efetivamente, “gostam de Santa Cruz e estão dispostas a trazer algo de novo a este concelho”, preocupação que, aliás, esteve, sempre e desde a primeira hora, na base da formalização desta candidatura.

“É, de facto, com esta equipa e com estas pessoas que vamos construir um novo caminho. O nosso objetivo é transformar Santa Cruz num dos melhores concelhos do País, num concelho de futuro, com novas e melhores oportunidades de realização para todos”, argumentou o candidato, assegurando que esta é uma das mensagens a passar junto de toda a população, desde já e até ao dia das eleições, mensagem essa que espera ser bem acolhida pelos santa-cruzenses.

“Temos muita esperança de que esta mensagem passe e que a nossa população possa confiar em nós, no nosso projeto e assumir, ao nosso lado, uma nova esperança para o futuro, pois só assim é que podemos trabalhar e construir um concelho diferente”, sublinha o candidato, que se propõe a passar a sua mensagem e a promover a sua candidatura de forma serena, muito consistente, rigorosa e transparente.

Uma lista com 60% de elementos do sexo feminino

Outra das mensagens hoje destacadas pelo candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz baseia-se no facto de cerca de 60% dos elementos da sua lista à autarquia serem do sexo feminino. “Todas estas mulheres que nos acompanham têm muito mérito nos seus percursos profissionais e têm muito para dar a este concelho e é fundamental que possamos contar com todos, num sinal claro de valorização e mudança que também é a marca da nossa candidatura”, explicou Brício Araújo, assumindo que esta valorização, numa altura em que, infelizmente, ainda muitas mulheres vivem de perto situações de discriminação, é essencial. “Temos de ser exemplo e, através desta aposta, estamos desde já a demonstrar que iremos sempre combater qualquer tipo de discriminação. Estamos a mostrar um novo caminho e a inverter tendências negativas, que nada abonam a favor da nossa sociedade nem tampouco do nosso concelho”, disse.

“Esta é uma lista que aposta em novos protagonistas”

Ainda que reconhecendo que esta campanha eleitoral acaba por ter algumas condicionantes decorrentes da pandemia, que limitam e restringem os contactos pessoais e causam, por isso mesmo, alguns constrangimentos à forma como habitualmente as campanhas eram realizadas e assumidas pelos Partidos políticos, Brício Araújo mostra-se confiante e garante que irá aproveitar todos os meios para chegar às pessoas e fazer chegar o seu projeto e a sua visão para o futuro de Santa Cruz.