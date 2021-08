"É chegado o momento de poder contribuir para o Funchal, "diz JPP

O JPP concretizou, na passada sexta-feira, a formalização das candidaturas à Câmara Municipal do Funchal, à Assembleia Municipal e às Assembleias de Freguesia de São Martinho, Santo António, Monte, Santa Maria Maior e São Gonçalo.

Bruno Berenguer, candidato do JPP à Câmara Municipal, destacou o facto de, pela primeira vez o JPP concorrer com listas próprias a estes órgãos, reforçando a necessidade do partido ter voz.

"No passado a nossa voz foi calada e é chegado o momento de poder contribuir para este Município”. Bruno Berenguer, candidato do JPP à CMF

“Podemos ser uma voz com soluções alternativas, soluções estas que os políticos convencionais, normalmente ignoram”, reforçou o candidato.