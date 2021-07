Tânia Freitas quer combater despovoamento que assola o concelho de Santana

Para a candidata do PS Madeira à Câmara Municipal de Santana, Tânia Freitas, os números preliminares dos Censos 2021 que dão conta da quebra de população na Região, com aquele concelho a merecer lugar de destaque pelas piores razões, são "alarmantes e expõem a incapacidade dos sucessivos executivos municipais de gerar uma nova dinâmica em Santana".

De forma a inverter os números avançados, Tânia Freitas coloca a fixação de pessoas e negócios como principal prioridade da sua candidatura, alicerçada numa estratégia municipal que conjugue captação de investimento, educação e formação, saúde e apoio social.

Sem vida não há futuro, e por estes dados percebemos de forma clara que o executivo municipal é incapaz de dar mais futuro a Santana. os números agora avançados apresentam dados alarmantes que espelham o resultado de políticas erradas, erros na priorização de políticas camarárias e a urgência no virar de página para inverter esta tendência que não serve Santana. Santana caminha para a extinção de jovens no concelho. Tânia Freitas, candidata à Câmara Municipal de Santana

Para inverter esta tendência, Tânia Freitas preconiza uma redefinição das prioridades por parte da autarquia, canalizando investimento municipal para as pessoas, um investimento de proximidade que permita a fixação de pessoas e empresas criando mecanismos próprios, quer de incentivo, quer de acompanhamento.

Para além da criação de incentivos ao investimento de empresas no concelho e do incentivo ao empreendedorismo, a candidata aponta a educação como um vector desta estratégia municipal, apostando na educação não formal, educação para todas as faixas etárias e estratos sociais, uma aposta no desenvolvimento de novas competências e na formação e contexto de trabalho.

Ter uma oferta de cuidados de saúde próxima da população é também um ponto-chave na proposta de Tânia Freitas para combater o despovoamento e não abdicará de lutar para que o serviço de urgência seja uma realidade 24 horas por dia, porque “não existe hora para adoecer e quem vive neste concelho precisa de sentir essa segurança”, avança.

A aposta na área social é outro dos vectores essenciais na acção governativa proposta pela candidata para Santana, que defende a necessidade de dar mais à população sénior e de dar mais atenção às suas necessidades. A candidata pretende criar pontes entre a população sénior, as suas famílias e as diferentes instituições no terreno para haver uma resposta articulada e condizente com as necessidades das pessoas.

Para termos uma Santana para todos é fundamental criar condições para haver mais igualdade, mais oportunidades, mais emprego, mais dinâmica e mais pessoas. Para isso, o projecto que quero implementar em Santana passa por uma estratégia concertada municipal para combater e contrariar o despovoamento que assola o nosso concelho. É preocupante ver, década após década, a nossa população a decrescer, as nossas escolas a ficar com menos alunos, algumas inclusive acabam por fechar e as oportunidades vão-se. Santana precisa de mostrar a força da democracia e da mudança, e, através do voto romper com estas políticas que empurram Santana para o marasmo. Tânia Freitas, candidata à Câmara Municipal de Santana

De acordo com os dados preliminares dos Censos 2021 agora divulgados, o concelho de Santana é aquele que mais população perdeu em toda a Região numa década, cerca de 15,04%. Sendo que a Madeira e o Porto Santo foram a segunda Região do país que mais viu diminuir a sua população.