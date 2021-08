Mais de dois milhões e meio para a prevenção de fogos florestais

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acompanhado pela secretária regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Susana Prada, visitou esta quarta-feira, 4 de Agosto, o Caminho dos Pretos, onde decorrem os trabalhos de recuperação florestal, implantação de uma faixa corta-fogo e a criação de uma rede de combate a incêndios.

O governante começou por explicar que a intervenção consiste em três frentes com o objectivo de minimizar o risco de incêndios florestais e diminuir a possibilidade de propagação do fogo naquela zona.

A primeira frente pretende a recuperação de uma área florestal de 32 hectares, que estava repleta de espécies de fácil combustão como eucaliptos e acácias. A área está a ser regenerada com algumas plantas endémicas e espécies menos inflamáveis, como castanheiros, faia-das-ilhas, maçaroco e loureiro. Segundo o governante a intervenção tem previsão para estar concluída no fim de Setembro. Um investimento de 220 mil euros, financiados pelo PRODERAM.

A segunda frente contempla um depósito com capacidade para um milhão e 500 mil litros de água, "que irá servir uma conduta de incêndio com nove quilómetros, que abarca o Caminho dos Pretos e que vai até ao Palheiro Ferreiro", já com bocas de incêndio e um reservatório instalados, explica Albuquerque, destacando que a intervenção vem garantir o abastecimento de água caso haja incêndios florestais e vem diminuir a possibilidade de propagação do fogo naquela zona. A rede de combate a incêndios é um investimento de cerca de dois milhões e 350 mil euros, 85% financiado pelo PRODERAM.

A terceira frente corresponde à faixa corta-fogo, uma área de 640 hectares, em que 100 hectares foram doados por empresas privadas (EEM, Grupo Pestana, ETERMAR, Vinhos Barbeito, Grupo Sousa, Grupo Porto Bay, ARM e Grupo Blandy). A intervenção consiste no corte e substituição das espécies mais combustíveis. De acordo com o chefe do executivo madeirense, 280 hectares da área total já foram intervencionados.

O presidente do Governo Regional aproveitou a ocasião para destacar o trabalho feito desde o inicio do ano na prevenção de fogos florestais e garante a funcionalidade do Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF).