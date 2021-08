Espaço do Artesão inaugura exposição de cerâmica Azuldesejo

O Espaço do Artesão, no Campanário, inaugura esta quinta-feira, 5 de Agosto, pelas 12 horas, a exposição de cerâmica Azuldesejo, da autoria de Ana Paula Gomes e Duarte Gomes.

As peças são feitas, na sua maioria, com a técnica de aresta, a pintura tradicional em azulejo, o stencil e a impressão, em temas quase sempre relacionados com a Região e com o Bordado Madeira.

A cerâmica faz parte da vida de Ana Paula Gomes desde 1990, altura em que começou uma formação específica na Associação de Artesãos de Lisboa. Mais tarde complementou os seus conhecimentos com workshops sobre cerâmica e não mais parou.

A sua arte começa a ser implementada na Madeira, de onde é natural, em 1996, quando passa a fazer trabalhos em aresta para os museus regionais. Mais tarde, Ana Paula Gome expandiu o seu trabalho a particulares e veio a participar em feiras e eventos.

Duarte Gomes associou-se ao projecto em 2000. Desde então produzem trabalhos em conjunto, utilizando técnicas manuais para preservar a essência da cerâmica artesanal.

A inauguração contará com a presença dos artesãos e da vereação da Câmara Municipal da Ribeira Brava.