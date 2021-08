Açores com 60 novos casos, 54 dos quais em São Miguel

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 60 novos casos positivos de covid-19, mais 28 do que na quinta-feira, situando-se a maioria (54) na ilha de São Miguel, adiantou hoje a Autoridade de Saúde Regional.

O boletim diário daquela entidade explica que todos os casos nesta ilha dizem respeito a transmissão comunitária, existindo 24 novas infeções por SARS-CoV-2 no concelho de Ponta Delgada, 16 no da Lagoa, sete na Ribeira Grande, quatro na Povoação e três em Vila Franca do Campo.

De acordo com o mapa de risco da Autoridade de Saúde, as ilhas de São Miguel e da Terceira estão com "baixo risco" de transmissão do vírus que provoca a covid-19 e as restantes sete ilhas apresentam "muito baixo risco".

Além dos 54 casos diagnosticados em São Miguel, foram detetados cinco na ilha de São Jorge e um no Pico, decorrentes de 1.017 análises realizadas nos laboratórios de referência da região e uma em laboratório não convencionado.

"Em São Jorge, dos cinco casos registados nas últimas 24 horas, dois estão por aferir e três ligam-se a cadeias anteriores", refere a Autoridade de Saúde.

O concelho de Velas registou três casos e o concelho da Calheta registou dois.

No Pico, "foi registado um novo caso na freguesia das Ribeiras, do concelho das Lajes e que tem correspondência com uma das cadeias ativas na ilha".

Nas últimas 24 horas verificaram-se 17 recuperações: nove em São Miguel, três na Terceira, duas no Pico, duas no Faial e uma em Santa Maria.

Hoje, estão internados 11 doentes nos hospitais dos Açores, oito dos quais no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (com dois em Unidade de Cuidados Intensivos).

Há três pacientes no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (um em Unidade de Cuidados Intensivos).

O arquipélago regista presentemente 561 casos positivos ativos, sendo 471 em São Miguel, 49 na Terceira, 22 no Faial, 13 em São Jorge, três no Pico e três em Santa Maria.

Quanto às cadeias de transmissão local primárias, foi extinta uma em Santa Maria nas últimas 24 horas, na sequência da recuperação de um caso positivo, indica a Autoridade de Saúde.

"Estão agora ativas no arquipélago seis cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Pico, duas em São Jorge, uma em Santa Maria e uma partilhada entre Faial e São Jorge. Até ao presente foram extintas 224 em todas as ilhas", informa.

Em vigilância ativa estão hoje 1.574 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.261 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 7.504 pessoas, faleceram 38, saíram do arquipélago 89 e 69 apresentaram prova de cura anterior.

Até ao presente realizaram-se 662.547 análises para despiste do vírus SARS-CoV-2.

Entre 31 de dezembro de 2020 e 09 de agosto corrente, foram vacinadas nos Açores 155.446 pessoas com a primeira dose (65,7%) e 145.691 com vacinação completa (61,6%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.