Açores com 67 novos casos nas últimas 24 horas

Os Açores registaram 67 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, 56 dos quais em São Miguel, sete na Terceira e quatro no Faial, e contam ainda 77 recuperações, adianta hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No boletim diário, a autoridade esclarece que dois dos casos detetados em São Miguel dizem respeito a um passageiro não residente com teste positivo à chegada e a "um teste realizado a viajante residente, por sintomatologia".

Todos as outras infeções correspondem a transmissão comunitária, sendo 37 no concelho de Ponta Delgada, 13 na Ribeira Grande, quatro na Lagoa, um na Povoação e um no Nordeste.

Na Terceira, um dos casos também se refere a um "passageiro residente que testou positivo por sintomatologia", e os restantes são de transmissão comunitária.

O concelho da Praia da Vitória tem um novo caso e outros seis são no concelho de Angra do Heroísmo.

Quanto ao Faial, os quatro diagnósticos de hoje estão ligados à cadeia de transmissão local existente na ilha.

Das 77 recuperações registadas nas últimas 24 horas, 66 foram em São Miguel, sete em Santa Maria e quatro na Terceira.

Hoje há um aumento nos internamentos devido à covid-19, que são agora 10 em toda a região.

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estão internadas seis pessoas, e no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira há quatro pessoas hospitalizadas, uma das quais em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

O arquipélago regista presentemente 544 casos positivos ativos, sendo 428 em São Miguel, 73 na Terceira, 24 no Faial, oito em Santa Maria, seis no Pico e cinco em São Jorge.

Estão ativas sete cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Pico, duas em São Jorge, duas em Santa Maria e uma no Faial. Até ao presente foram extintas 223 em todas as ilhas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.122 casos positivos de covid-19.

Recuperaram da doença 7.383 pessoas, morreram 38, saíram do arquipélago 89 e 68 apresentaram prova de cura anterior.

Nos Açores, 61,6% da população (145.691 pessoas) tinha a vacinação completa contra a covid-19, de acordo com a informação divulgada pela Autoridade de Saúde Regional, que reuniu dados até segunda-feira.

A mesma nota de imprensa indicava que 155.446 pessoas (65,7%) receberam uma dose da vacina.

As ilhas de São Miguel e da Terceira são aquelas onde o processo está mais atrasado.

De acordo com o mesmo comunicado de segunda-feira da Autoridade de Saúde Regional, São Miguel tem 60% da população com a vacinação completa e 61% com a primeira dose.

Na Terceira, tinha recebido a primeira dose 66% da população e 55% estava com a vacinação completa.

A covid-19 provocou pelo menos 4.303.610 mortes em todo o mundo, entre mais de 203,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.467 pessoas e foram registados 986.967 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.