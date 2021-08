Açores com 55 novos casos e 47 recuperados nas últimas 24 horas

Os Açores registaram nas últimas 24 horas 55 casos de covid-19 e 47 recuperações, somando atualmente 541 casos ativos, revelou hoje a Autoridade Regional de Saúde.

De acordo com o boletim diário, 38 casos registaram-se em São Miguel, oito na Terceira, seis no Faial, dois no Pico e um em São Jorge, decorrentes de 1.936 análises realizadas nos laboratórios da região.

Em São Miguel, um viajante não residente, na freguesia de São Sebastião, concelho de Ponta Delgada, obteve resultado positivo à chegada, sendo que "todos os casos restantes correspondem a transmissão comunitária".

Por concelhos, a Lagoa regista três casos, Ponta Delgada 18, Vila Franca do Campo dois e Ribeira Grande 15.

Segundo a Autoridade Regional de Saúde, na Terceira, um viajante não residente, na freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória, obteve resultado positivo à chegada.

Outro viajante residente, na freguesia da Fonte do Bastardo, concelho da Praia da Vitória, obteve resultado positivo ao sexto dia, sendo que "os restantes casos correspondem a transmissão comunitária".

No concelho de Angra do Heroísmo há dois casos e no concelho da Praia da Vitória seis.

No Faial, um viajante residente, na freguesia das Angústias, concelho da Horta, obteve resultado positivo ao sexto dia, enquanto um viajante interilhas, residente, obteve resultado positivo ao sexto dia e "originou nova cadeia de transmissão local primária na Horta".

Os restantes casos estão ligados a cadeia anterior.

No Pico, um viajante não residente, na vila e concelho da Madalena, obteve resultado positivo ao sexto dia.

Na Vila e concelho das Lajes um viajante residente obteve resultado positivo ao sexto dia, "originando o aparecimento de uma cadeia de transmissão local primária".

Em São Jorge foi diagnosticado em Santo Amaro, concelho de Velas, um caso positivo de um viajante interilhas, não residente, que obteve resultado positivo à chegada.

Foram registadas 47 recuperações e estão internados oito doentes, sendo quatro no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, três no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, e um no Hospital da Horta.

A região soma 541 casos ativos, sendo 410 em São Miguel, 91 na Terceira, 13 em Santa Maria, 10 no Faial, oito em São Jorge, oito no Pico e um nas Flores.

Com o aparecimento de três novas cadeias de transmissão local primária nas últimas 24 horas, são agora sete as cadeias de transmissão local primária, sendo duas no Pico, duas em São Jorge, uma em Santa Maria, uma no Faial e uma nas Flores.

Até ao presente foram extintas 222 em todas as ilhas, estando m vigilância ativa 1.627 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.915 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 7.181 pessoas, faleceram 38, saíram do arquipélago 89 e 66 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 2 de agosto corrente, foram vacinadas nos Açores 145.562 pessoas com a primeira dose (61,5%) e 137.897 com vacinação completa (58,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.