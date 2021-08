Açores com 52 novos casos e 51 recuperações

Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 52 novos casos de covid-19 e 51 recuperações, a par de oito internamentos nos três hospitais regionais, revelou hoje a Autoridade Regional de Saúde.

De acordo com o boletim diário da Autoridade Regional de Saúde, 46 dos novos casos foram detetados em São Miguel, três na Terceira, dois no Faial e um em Santa Maria, resultando de 2.233 análises realizadas.

Na ilha de São Miguel, o concelho de Ponta Delgada regista o maior número de novas infeções (19), seguindo-se o município da Ribeira Grande (13), Vila Franca do Campo (10) e Lagoa (quatro).

Na ilha Terceira "um viajante residente na freguesia dos Altares, concelho de Angra do Heroísmo, obteve resultado positivo ao sexto dia" de viagem.

Os restantes dois novos casos naquela ilha "correspondem a transmissão comunitária", havendo a registar um no concelho de Angra do Heroísmo e outro no concelho da Praia da Vitória.

No Faial, dois viajantes residentes, um na freguesia das Angústias e outro na freguesia da Praia do Norte, "obtiveram resultados positivos ao sexto dia" e, em Santa Maria "registou-se igualmente um novo caso, cuja origem está ainda por aferir".

Nas últimas 24 horas, foram registadas 51 recuperações e estão internados oito doentes, sendo quatro no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, três no Hospital de Santo Espírito, em Angra do Heroísmo, e um no Hospital da Horta.

Os Açores registam 535 casos ativos, sendo 403 em São Miguel, 97 na Terceira, 13 em Santa Maria, 11 em São Jorge, seis no Pico, quatro no Faial e um nas Flores.

A Autoridade Regional de Saúde revela que "com a recuperação, no Pico, dos últimos elementos de duas cadeias de transmissão local primárias, uma na vila e concelho da Madalena e outra na freguesia da Ribeirinha, concelho das Lajes, as mesmas extinguiram-se".

"Igualmente no Faial, a recuperação do último elemento da cadeia de transmissão local primária, existente na freguesia das Angústias, concelho da Horta, ditou a extinção da referida cadeia de transmissão local primária", refere-se no comunicado.

Estão ativas no arquipélago quatro cadeias de transmissão local primária, sendo uma no Pico, uma em São Jorge, uma em Santa Maria e uma nas Flores, tendo sido extintas 222, estando em vigilância ativa 1.627 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 7.861 casos positivos de covid-19, tendo recuperado da doença 7.134 pessoas e falecido 38, enquanto saíram do arquipélago 89 e 65 apresentaram prova de cura anterior.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 02 de agosto corrente, foram vacinadas nos Açores 145.562 pessoas com a primeira dose (61,5%) e 137.897 com vacinação completa (58,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.424 mortos em todo o mundo, entre mais de 200,1 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.412 pessoas e foram registados 977.406 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.