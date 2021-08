Açores com 25 novos casos em São Miguel e dois no Faial nas últimas 24 horas

Os Açores registam hoje 27 novos casos de covid-19, 25 dos quais em São Miguel e dois na ilha do Faial, e contam 14 recuperações, 11 na Terceira e três em São Jorge.

De acordo com o boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, todos os casos de São Miguel correspondem a transmissão comunitária.

Há hoje mais 15 infecções pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 no concelho de Ponta Delgada, seis na Ribeira Grande, duas na Lagoa, uma na Povoação e uma em Vila Franca do Campo.

Os dois diagnósticos feitos na ilha do Faial estão relacionados com a cadeia de transmissão local existente na ilha.

A Autoridade de Saúde adianta ainda que, "no decurso da investigação epidemiológica, foi verificado que três casos positivos, inicialmente alocados ao concelho da Madalena, ilha do Pico, se encontram a residir no concelho da Horta", no Faial.

Quanto às recuperações, nas últimas 24 horas foram registadas três no concelho de Angra do Heroísmo e oito na Praia da Vitória, na ilha Terceira, e três no concelho de Velas, em São Jorge.

Os internamentos devido à doença covid-19 mantêm-se inalterados em relação a domingo, com seis pessoas hospitalizadas, mas há hoje um paciente em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, estão internadas quatro pessoas e no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira há duas pessoas hospitalizadas, uma das quais em UCI.

O arquipélago tem actualmente 554 casos activos de covid-19, sendo 438 em São Miguel, 70 na Terceira, 20 no Faial, 15 em Santa Maria, seis no Pico e cinco em São Jorge.

Há sete cadeias de transmissão local primária activas: duas no Pico, duas em São Jorge, duas em Santa Maria e uma no Faial.

Até ao presente foram extintas 223 em todas as ilhas.

Estão hoje em vigilância activa 974 pessoas.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.055 casos de covid-19. Recuperaram da doença 7.306 pessoas, 38 morreram, saíram do arquipélago 89 e 68 apresentaram prova de cura anterior.

Até 02 de Agosto, foram vacinadas contra a covid-19 nos Açores 145.562 pessoas com a primeira dose (61,5%) e 137.897 com vacinação completa (58,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.294.735 mortes em todo o mundo, entre mais de 202,8 milhões de infecções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde Março de 2020, morreram 17.467 pessoas e foram registados 986.967 casos de infecção, segundo a Direcção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e actualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.