Fernando Pimenta 'ataca' medalhas esta madrugada

O canoísta português Fernando Pimenta ataca na madrugada desta terça-feira a medalha no K1 1.000 metros de Tóquio'2020, com a entrada em acção do campeão olímpico em Pequim2008 Nelson Évora e Pedro Pichardo no triplo salto.

Pimenta, medalha de prata em Londres'2012, então ao lado de Emanuel Silva, tem um alinhamento teoricamente mais acessível, contra o húngaro Adam Varga e o bielorrusso Aleh Yurénia, pelas 10:00 (02:00 em Lisboa).

Já Teresa Portela, que seguiu para as 'meias' e compete às 09:30 (01:30), tocaram quase todas as candidatas ao pódio em K1 200 metros, nomeadamente a campeã olímpica, a neozelandesa Lisa Carrington, a dinamarquesa Emma Jorgensen, a polaca Marta Walczykiewicz e a espanhola Teresa Portela, com o mesmo nome e treinador que a portuguesa.

Em caso de apuramento, Fernando Pimenta entra em ação pelas 12:20 (04:20), na final, um pouco depois de Teresa Portela, em ação, em caso de qualificação, a partir das 11:37 (03:37).

Logo pela manhã, às 09:00 (01:00), a qualificação do triplo salto coloca em prova o único campeão olímpico luso em actividade, Nelson Évora, ouro em Pequim2008, ao lado de um dos favoritos às medalhas, Pedro Pichardo, além do estreante Tiago Pereira.

Às 09:53 (01:53), salta para a pista Cátia Azevedo, na qualificação dos 400 metros com a hora de almoço no Japão a reservar atenções para a vela lusa, em Enoshima.

Diogo Costa e Pedro Costa terminam a fase regular do 470 com as últimas duas regatas, a partir das 12:15 (04:15), num programa da modalidade todo adiado de segunda para terça-feira, devido à falta de vento.

Às 13:33 (05:33), José Costa e Jorge Lima disputam a medalha em 49er, na regata das medalhas para a qual partem na sexta posição.

Portugal volta à competição em equestre, com Luciana Dinis nos saltos de obstáculos, pelas 19:00 (11:00), com Francisco Belo na qualificação do lançamento do peso, pelas 19:15, depois do quarto lugar de Auriol Dongmo na final feminina.