Gabriel Neto quer oferecer maiores oportunidades à população da Calheta

A candidatura do CDS-PP ao concelho da Calheta entregou hoje, no Tribunal da Ponta do Sol, as listas aos diversos órgãos autárquicos (Câmara Municipal, Assembleia Municipal e às oito Juntas de Freguesia).

Gabriel Neto disse que o intuito desta candidatura é oferecer maiores oportunidades às suas populações.

O 'centrista' garantiu que estas são listas compostas por pessoas que amam a sua terra e lutam diariamente pela sua terra, com humildade e responsabilidade.

O candidato tem como principais prioridades a reabilitação urbana, ordenamento do território, saneamento básico, importância da habitação nos próximos anos, acessibilidades e, também, a parte social e o ambiente. Para Gabriel Neto, "estes são os principais pilares da candidatura do CDS à Câmara da Calheta."

A acompanhar o acto formal de entrega das listas, além de Gabriel Neto esteve também o candidato à Assembleia Municipal, Martinho Câmara, actuais presidentes das Juntas de Freguesia da Ponta do Pargo, do Paul do Mar e Fajã da Ovelha, e ainda, os candidatos às restantes Juntas de Freguesia do concelho.