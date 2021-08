Tome nota da agenda desta sexta-feira, 13 de Agosto

Saiba que acontecimentos marcam a agenda regional desta sexta-feira, 13 de Agosto

- 10 horas - Stand Up Paddle na Praia de São Tiago no âmbito da Semana da Juventude, promovida pela JSD;

- 10 horas - O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à reunião da Comissão Permanente na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 10 horas - Apresentação dos resultados do estudo 'Percepção e Avaliação dos Funchalenses sobre a Limpeza na Cidade do Funchal', na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. Estarão presentes na ocasião João Vaz, representante da entidade responsável pelo inquérito, e a Vice-Presidente da CMF, Idalina Perestrelo;

- 11 horas - Iniciativa política do JPP sobre a Escola do Rochão na freguesia da Camacha;

- 11 horas - Conferência de Imprensa do CDS-PP na Junta de Freguesia de São Jorge - Santana, o candidato à Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, estará presente;

- 11h30 - Iniciativa Política da CDU sobre o elevado custo do IMI em Santa Cruz, na freguesia do Caniço, junto à Igreja, na rua João Paulo II;

- 14h30 - Iniciativa política do PSD, junto ao Teleférico do Rancho (com descida até à Fajã do Cabo Girão);

- 16 horas - Conferência de imprensa da candidata do PS à Câmara Municipal de São Vicente, Helena Freitas, no Miradouro do Sítio das Ginjas - São Vicente;

- 16 horas - Conferência de Imprensa no Largo da Fonte, na freguesia do Monte, onde o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, fará o balanço da intervenção em curso naquele local;

- 19 horas - A UAUCACAU inaugura os eu primeiro espaço no centro comerciam Fórum Madeira;

- 21 horas - Noites de Verão no Cais de Câmara de Lobos recebe AMIGOS D'ALMA, INDIGO DANCERS e ARMANDO SANTOS;

- 21h45 - No âmbito do 520.º Aniversário do município da Ponta do Sol, a 4.ª sessão do Cinema Italiano apresenta 'Anne Frank – Vidas Paralelas', nos Jardins Loja do Munícipe;