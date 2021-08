Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 12 de Agosto

- A JSD Semana da Juventude promove uma iniciativa, pelas 10 horas, na Marina da Calheta;

- A apresentação do projecto 'Mar de Diversão' realiza-se, pelas 10 horas, na sede náutica da ARCM - Centro Náutico de São Lázaro;

- A CDU leva a cabo uma iniciativa, pelas 10h15, sobre os graves problemas da rede de transportes públicos no concelho de Câmara de Lobos, que irá decorrer no Largo do Patim, no centro do Estreito de Câmara de Lobos;

- O Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira, irá distinguir, na Quinta Magnólia, sete jovens empreendedores que beneficiaram de apoios do Instituto de Emprego da Madeira para criarem as suas empresas, através do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE), uma das 16 medidas de emprego disponibilizadas por este Instituto. Na sessão de abertura, que está marcada para as17h30, estará presente ovice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, enquanto que na cerimónia de encerramento estará presente a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar;

- A candidata do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz, Mafalda Gonçalves, realiza uma conferência de imprensa, pelas 18 horas, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.