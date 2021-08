Tome nota da agenda desta quarta-feira, 11 de Agosto

Saiba que acontecimentos marcam a agenda regional desta quarta-feira, 11 de Agosto

- 10h30 -O candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Jacinto Serrão, promove uma conferência de imprensa no centro da freguesia do Curral das Freiras, junto à igreja;

- 12h45 - O Instituto Superior de Administração e Língua (ISAL) acolhe o 1.º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade, uma conferência científica de carácter internacional. Contará com a intervenção de Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

- Das 15 às 15h30 - Reunião nos Paços do Concelho da Câmara Municipal da Ponta do Sol, com a presença da Subintendente de Divisão de Câmara de Lobos, Calheta e Ponta do Sol, Marília José Sardinha Caldeira Sanguedo e da Comandante da Esquadra da Ponta do Sol, a Subcomissária Andreia Patrícia Trigo Cordeiro;

- 16 horas - Candidatura 'Cumprir Santa Cruz' do PSD promove uma iniciativa política junto ao Iate Clube de Santa Cruz;

- 17h30 - No âmbito da Semana da Juventude da JSD vão percorrer a levada do Loural - Fafã Rodrigues e visitar a Esmoitada em São Vicente;

- 19 horas - A CDU promove uma iniciativa pública de debate integrada no ciclo de 'Conversas com Sequências', a ter lugar no Espaço CDU, na Rua João de Deus, nº 12, Funchal, com o tema 'Pelo direito à habitação', com a presença do advogado Marco Gonçalves;

- 21 horas - 1.ª Sessão do espectáculo humorístico 'Primeira Dose' do grupo 4 Litro, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.