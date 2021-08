Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 3 de Agosto

- A iniciativa da CDU sobre a necessidade de um combate aos negócios dos 'madeireiros' do concelho de Santa Cruz realiza-se, pelas 11 horas, junto ao Camacha Shopping, nos Casais de Além;

- Há para ver, pelas 11 horas, a exposição de pintura 'Marulho' de Joana Fernandes, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

- A apresentação do plano de contingência definido e aprovado para o Rali Vinho Madeira 2021 ocorre, pelas 12 horas, nas instalações da Escola Horácio Bento de Gouveia. Esta apresentação irá contar com a presença do secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos;

- A entrega de certificados 'Madeira safe to Discover' no Universo de Memórias João Carlos Abreu acontece, pelas 16h30, na Calçada do Pico. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente na iniciativa;

- A entrega de certificados 'Madeira safe to Discover' no Museu Frederico de Freitas realiza-se, pelas 17 horas, na Calçada de Santa Clara. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, também estará presente na iniciativa;

- A apresentação da candidatura 'Juntos Somos Machico', referente ao PSD-M, terá lugar, pelas 18h30, no Largo da Capela de São Roque - Machico. A iniciativa contará com a presença do presidente do Governo Regional e do PSD-M, Miguel Albuquerque;

- A entrega de prémios de mérito da APEL realiza-se, pelas 18 horas, na Escola da APEL, e contará com a presença do secretário regional da Educação, Jorge Carvalho;

- O piloto Adruzilo Lopes apresenta o Fiat Grande Punto R3D, no Hotel Dorisol, na Rua da Casa Branca.