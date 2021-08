Filhos de Danny já são jogadores profissionais

Os filhos, gémeos, do ex-internacional português Danny assinaram esta tarde um contrato profissional como jogadores de futebol com o Marítimo.

Francisco Gomes e Bernardo Gomes, ambos de 17 anos de idade, são as mais recentes apostas do clube na formação e desenvolvimento do jogador madeirense, apadrinhados pelo pai, Danny, referência dos verde-rubros e da selecção portuguesa.

"Os jogadores ainda com a idade de júnior vão dar continuidade ao seu processo evolutivo ao serviço do Leão do Almirante Reis, reforçando o ADN verde-rubro nas fileiras do clube", pode ler-se na noticia publicada no site oficial do clube.

Deixamos aqui as primeiras palavras dos atletas ao site do Marítimo:

“Estou muito contente com a oportunidade que o Marítimo está a dar. Espero um dia alcançar e ajudar a equipa principal”. Francisco Gomes