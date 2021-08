Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 4 de Agosto

- O 'Open Day' de vacinação contra a covid-19 para jovens entre os 12 e os 17 anos realiza-se, das 09 às 18 horas, no Centro de Vacinação do Funchal;

- A conferência de imprensa da candidata do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz, Mafalda Gonçalves, decorre, pelas 11 horas, no Caminho da Morena, em Santa Cruz;

- O CDS-PP promove uma conferência de Imprensa, às 11 horas, no Miradouro do Pico da Torre, em Câmara de Lobos;

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 15h30, a faixa corta-fogo, no Caminho dos Pretos;

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita também a nova Biblioteca de São Vicente, nas imediações da Escola Secundária D. Lucinda Andrade. A iniciativa começa às 17 horas;

- A formação para os médicos e enfermeiros que irão apoiar a edição deste ano do Rali Vinho Madeira acontece, pelas 18 horas, na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia;

- A CDU leva a cabo uma iniciativa, pelas 19 horas, na Rua João de Deus, no Funchal;

- No âmbito do 520.º aniversário da Ponta do Sol há para ver, pelas 21h45, cinema italiano - 'The Place' -, no Jardim Loja do Munícipe.