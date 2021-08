Tome nota da agenda desta terça-feira, 10 de Agosto

Saiba que acontecimentos marcam a agenda regional desta terça-feira, 10 de Agosto

Batalhas FUNquiz na venda do Pico, no Pico dos Barcelos. A iniciativa enquadra-se na candidatura Funchal Capital Europeia da Cultura 2027, o torneio de cultura geral, com destaque para o Funchal, Região e Europa;

Às 10 horas -Iniciativa política do JPP sobre o Plano Director Municipal, em frente à Câmara Municipal de Machico;

Às 11 horas - Há Indoor Karting no Parque Desportivo Água de Pena, no âmbito da Semana da Juventude da JSD;

Às 16h30 -Iniciativa política da CDU sobre "as falsas promessas feitas às populações", no início do Caminho do Jamboto, Santo António, com presença de Edgar Silva.