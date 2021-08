Tome nota da agenda deste sábado, dia 7 de Agosto

- o Rali Vinho Madeira prossegue este sábado, às 09 horas, com a cerimónia de entrega de prémios prevista para as 17h30, na Praça do Povo;

-A comemoração do 25.º aniversário da cidade do Porto Santo começa às 10 horas, com uma homenagem aos 100 anos da reflorestação do Pico Castelo. O presidente da autarquia local, Idalino Vasconcelos, e a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estarão presentes na iniciativa. Às 12 horas, junto à autarquia local, será descerrada a placa da Praça do Município e depois haverá entrega de prémios de mérito escolar;

- O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, estará, entre as 10 e as 13 horas, em contacto com eleitores, no Mercado e Rua Fernão Ornelas.

- A CDU promove, pelas 17 horas, uma iniciativa política, no Caminho do Moinho, em Santo António;

- Há para ver e ouvir os ‘Sunsets à Brava’, pelas 20 horas, com Leonor Castro e Sofia Ferreira (fado tradicional), na Frente Mar da Vila da Ribeira Brava;

- O Marítimo joga frente ao Sporting de Braga. A partida, a contar para a I Liga, realiza-se, pelas 20h30, no Estádio do Marítimo;

- Há 'Música na Praça' com os Camachofones, no Jardim da Praça de Táxis, na Camacha.