IL Machico revela dez medidas do manifesto eleitoral

A candidatura da Iniciativa Liberal a Machico quer pôr o concelho no caminho do progresso sustentável e, por isso, lançou hoje dez medidas, as primeiras do seu manifesto eleitoral para as autárquicas deste ano.

Apostar no empreendedorismo, promovendo uma incubadora de empresas. Promover o emprego, descomplicando a vida aos comerciantes, reduzindo taxas e taxinhas e revendo os seus horários de funcionamento.

Promover a saúde financeira das pessoas, com mais IRS devolvido e menos IMI.

Apostar em novas formas de turismo, como os nómadas digitais, turismo de longo prazo e de experiências.

Promover o aumento da natalidade, com apoios diretos a quem tem filhos.

Promover a saúde de todos, criando um seguro saúde municipal, para que se tenha acesso a um médico quando se precisa e não apenas acesso a filas de espera intermináveis.

Criar programas de habitação, para que os nossos jovens possam viver na sua terra e não tenham que procurar noutro lado.

Dar poder às pessoas. Deixá-las usar a sua voz para decidir que instituições culturais e desportivas devem receber um reforço de financiamento.

Modernizar os serviços de transporte. Para que andar de transporte público seja para todos e não apenas para quem não tem mais alternativa.

Apostar na recuperação dos nossos equipamentos, em vez de construir novos. As pessoas devem estar à frente dos interesses particulares de quem nos governa.



Esta é a primeira vez em que a Iniciativa Liberal concorre simultaneamente à Câmara, à Assembleia Municipal e a quatro freguesias: Machico, Água de Pena, Caniçal e Porto da Cruz.