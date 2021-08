Jackpot de 110 milhões de euros esta sexta-feira

O próximo sorteio do Euromilhões, marcado para sexta-feira, terá um Jackpot de 110 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave premiada.

O segundo prémio veio também a não ter qualquer apostador premiado, pelo que nos termos do regulamento, o montante do prémio acumulou com o montante do terceiro prémio, deste concurso 063/2021.

Refira-se que foram cinco os apostadores que acertaram com no terceiro prémio, nenhum em Portugal, pelo que irão receber um montante de 159.798,69 euros, cada um.

A chave do concurso de hoje é composta pelos números 9, 37, 47, 48 e 49 e pelas estrelas 2 e 7.