CDS vai gastar 20 mil euros na campanha em Santana, PSD fica-se pelos 15 mil euros

Vinte mil euros é quanto o CDS em Santana, que lidera actualmente a Câmara Municipal nortenha vai gastar na campanha das eleições autárquicas deste ano.

Destes 20 mil euros, a maior parte do dinheiro da campanha de Dinarte Fernandes vai para a ‘Propaganda, comunicação impressa, digital’, e para ‘Estruturas, cartazes e Telas’, onde o CDS vai gastar 5 mil euros em cada.

Os centristas também vão apostar em ‘Comícios e Espectáculos’ para os quais separaram 3 mil euros, e vão distribuir ‘Brindes e outras ofertas’, nos quais vão gastar mais 3 mil euros.

Na ‘Concepção da Campanha, agências de comunicação e estudos de mercado’ o CDS vai investir 2 mil euros e para ‘Custos Administrativos e Operacionais’ e para ‘Custos Administrativos e Operacionais’, 2 mil euros.

Já o PSD, com João Paulo Luís a encabeçar a candidatura a Santana, separou 15 mil euros para as autárquicas em Santana – com a maior fatia deste valor, 5.500 euros, canalizada para ‘brindes e outras ofertas’.

No segundo lugar da lista estão as ‘Estruturas, cartazes e telas’, nas quais o PSD vai gastar 3.750 euros no concelho a norte. A terceira maior fatia da quantia total será utilizada em ‘Propaganda, comunicação impressa e digital’, a valer 3 mil euros, seguida de outros 1.500 euros para ‘Concepção da campanha, agências de comunicação e estudos de mercado’.

A campanha do PSD em Santana também vai apostar em ‘Comícios em Espectáculos’, onde vai gastar 500 euros.

Por fim, mais 500 euros para ‘Custos administrativos e operacionais’, além de 250 euros para ‘Outras’ despesas, totalizam os 15 mil euros que os social-democratas separaram para a campanha às autárquicas de 2021, em Santana.

Por sua vez, o PS vai investir 4 mil e 300 euros na campanha de Santana, dos quais 1. 250 euros são para ‘Concepção da campanha, agências de comunicação e estudos de mercado’ e outros 1.250 euros para ‘Comícios e Espectáculos’. A candidatura encabeçada por Tânia Freitas vai ainda apostar 500 euros em ‘Propaganda, comunicação impressa e digital’, outros 500 euros em ‘Estruturas, cartazes e telas’ e também vai distribuir ‘Brindes e outras ofertas’ no valor de 500 euros. Os restantes 300 euros são para ‘Custos administrativos e operacionais’.