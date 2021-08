ISAL recebeu 1.ª edição do Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade

Hoje realizou-se a 1.ª edição do Congresso Internacional de Gestão e Conformidade, organizado pelo Instituto Ibero Americano de Compliance e o Instituo Superior de Administração e Línguas (ISAL), com transmissão on-line.

A 1.ª edição é dedicada à 'Compliance, gestão e Conformidade'. Nesta sessão de abertura a vice-diretora geral do ISAL, Sancha de Campanella, agradeceu a presença de todas as entidades, parceiros e investigadores e “todo o seu contributo”.

Marcou presença na sessão de abertura o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, que salientou a “importância das boas práticas e transparência dos processos” para uma melhor conduta.

Ao longo do primeiro dia irão se realizar várias palestras com oradores nacionais e internacionais, subordinadas aos temas do congresso e várias comunicações orais, resultado das investigações científicas dos participantes.