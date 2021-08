Alexandre Camacho vence a 62.ª edição do Rali Vinho Madeira

O Rali ficou decido na última classificativa com o azar a bater no pneu traseiro de Miguel Nunes, piloto que assumiu que não consegue trazer o carro até ao Funchal e por isso, desiste.

Alexandre Camacho conquista assim o 'tetra' nesta 62.ª edição do Rali Vinho Madeira.

As primeiras reacções

Miguel Nunes, sem conseguir conter a emoção, explica a causa da jante partida que o levou à derrota neste rali. "Fiz um pião e a roda traseira do lado do condutor ficou completamente fora do carro. Não vou arriscar levar o carro até ao podium”.

Alexandre Camacho não continha a emoção: “É indiscritível chegarmos aqui em primeiro”.