Miguel Nunes faz o pleno na 1.ª secção do Rali

Miguel Nunes venceu a 4.ª PEC e lidera o Rali com uma vantagem de quase 20 segundos sobre o segundo que é Alexandre Camacho. A distância entre ambos é agora de 18,3 segundos, que segundo os entendidos e os pilotos fica a dever-se à escolha de pneus, ditada pela instabilidade climatérica.

O piloto madeirense que no ano passado venceu o Rali Vinho Madeira fecha a primeira secção do Rali com vitórias nas classificativas do Campo de Golfe, Palheiro Ferreiro, Boaventura e Santana.

Um primeiro round marcado por diversas falhas na partilha da cronometragem.

Eis o top ten após quatro classificativas:

1.º - Miguel Nunes

2.º - Alexandre Camacho, a 18,3 segundos do líder

3.º - Ricardo Teodósio, a 23,4

4.º - Bruno Magalhães, a 25,5

5.º - Jan Solans, a 26,9

6.º - Armindo Araújo, a 27,8

7.º - José Pedro Fontes, a 34,2

8.º - Bernardo Sousa, a 40,1

9.º - Miguel Correia, a 1:06,2

10.º - Pedro Paixão, a 1:13,4