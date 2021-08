Miguel Nunes faz o melhor tempo na 1.ª prova especial

Miguel Nunes conseguiu o melhor tempo na primeira especial, com 7:26,7.

Alexandre Camacho, que abriu as estradas no Santo da Serra, foi segundo com um crono de 7:28,8. Com o terceiro melhor tempo encontra-se a equipa liderada por Armindo Araújo, com 7:31,5. Seguem-se Pedro Paixão e Bruno Magalhães.

A rotunda do Campo de Golfe provocou sustos ao piloto madeirense Bernardo Sousa e ao espanhol Jan Solans, devido ao piso escorregadio.

Por outro lado, Rui Jorge Fernandes, ao volante de um Renault Clio R3T, está na frente da classificação reservada aos utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes, categoria em que os melhores conseguiram, aproveitando as condições climatéricas difíceis, mesmo se superiorizar a adversários com carros muito mais potentes.

João Silva, na estreia nacional do Renault Clio Rally4, segue na sua peugada a 2,2 segundos e Ernesto Cunha, aos comandos de um Peugeot 208 Rally4 está já a 12 segundos do comandante do escalão. Dinarte Baptista, com Renault Clio R3, e Américo Gouveia, em Peugeot 208 Rally4, estão nas posições imediatas.