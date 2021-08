ISAL recebe 1.º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade

O Instituto Superior de Administração e Língua - ISAL recebe, nos dias 11 e 12 de Agosto, o 1.º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade.

Esta é uma conferência científica de carácter internacional que agrega mais de duas dezenas de palestrantes confirmados, oriundos das mais importantes universidades e centros de investigação da lusofonia e do espaço iberoamericano, nomeadamente do Brasil, México e Portugal.

O congresso, que terá transmissão on-line, resulta de uma parceria internacional entre o Instituto Iberoamericano de Compliance (Brasil) e o ISAL. O objectivo é incentivar a investigação científica nas áreas da Gestão, Governança, Compliance e Conformidade.

A sessão de abertura oficial, agendada para as 12h45, contará com a intervenção do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

Além disso, serão também intervenientes os professores e investigadores Cássio Chechi de Assis, Fabrizio Bon Vecchio, Leandro Villela Cezimbra e Sancha de Campanella, representantes das entidades instituidoras.

Destaque ainda para as apresentações dos docentes do ISAL: Diogo Goes (professor assistente), que apresentará 'A importância da Compliance como prática de gestão nas instituições culturais'; Élvio Camacho (director de curso), que abordará o tema 'Compliance e Governança'; Sancha de Campanella (vice-diretora geral), que falará sobre 'Compliance e a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção' e Sérgio Teixeira (presidente do conselho Técnico-Científico), que apresentará 'Gestão de compliance no sector do Turismo'. Os investigadores integram ainda o conselho científico deste congresso.

A programação poderá ser consultada em https://iiacompliance.org/congresso-luso-brasileiro-de-gestao-e-conformidade/