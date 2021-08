ISAL e Centro de Estudos de Bioética estabelecem parceria

O Instituto Superior de Administração e Línguas e o Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira celebraram esta segunda-feira, 2 de Agosto, um protocolo institucional com o objectivo de estabelecer sinergias para a investigação cientifica nas áreas de actuação de ambas as instituições, acções de formação, partilha de informação e intercâmbio de documentação e publicações.

Já em parceria, nos próximos dias 15, 16 e 17 de Setembro terá lugar o 1.º Congresso Internacional de Bioética. O evento decorrerá em formato 'on-line' e está sobre a coordenação de Cândida Carvalho e Carlos Gomes, tendo como tema principal a análise da gestação de substituição, numa perspectiva multidisciplinar.

O conselho cientifico do congresso contará com elementos do corpo de docente do ISAL, bem como palestrantes convidados e moderadores de vários painéis temáticos e sessões plenárias.

O Centro de Estudos de Bioética – Pólo da Madeira, tem como missão, entre outras, o estudo dos problemas da bioética no quadro de um reflexão multidisciplinar e divulgação e difusão dos respectivos resultados.

Neste momento existe uma 'call for papers' para o 1.º Congresso Internacional de Bioética, sendo os temas relacionados com início de vida, procriação medicamente assistida e gestação de substituição, entre outros.