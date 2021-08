Jacinto Serrão quer Câmara mais próxima da população

A candidatura do PS à Câmara Municipal de Câmara de Lobos quer promover a proximidade entre a autarquia e os cidadãos, e inverter o sentimento de abandono que as pessoas das freguesias mais afastadas do centro de decisão sentem. Para isso, o programa de Jacinto Serrão prevê a deslocação mensal de um membro do executivo camarário às freguesias para reunir-se não só com a Junta de Freguesia, também com a população local.

Nas freguesias mais afastadas, como são os casos do Curral das Freiras, do Jardim da Serra e da Quinta Grande, queremos implementar o programa ‘O Município na Freguesia’, que consistirá na deslocação de um membro do executivo, uma vez por mês, às freguesias, para se reunir não só com o executivo da freguesia, mas também com os fregueses. Desta forma, será possível tomar o pulso aos problemas mais emergentes das freguesias e às preocupações das pessoas. Jacinto Serrão, candidato do PS à CM Câmara de Lobos



Jacinto Serrão quer que a administração pública esteja de mãos dadas com a cidadania e o espírito de comunidade. Por isso, propõe a existência de dois modelos de orçamento participativo no concelho: o primeiro aberto a propostas das pessoas do concelho, com um valor de 100 mil euros, e um orçamento participativo das escolas, com um valor de 10 mil euros, onde cada escola, através de equipas constituídas pela comunidade educativa, poderão propor intervenções nas escolas que considerem relevantes. O objectivo é que os estabelecimentos de ensino possam candidatar projectos, que sejam financiados pelo orçamento municipal, para ajudar a resolver alguns problemas do sistema educativo no concelho.

Os socialistas querem incentivar a participação nas decisões da autarquia e entendem que os orçamentos participativos são formas de as pessoas "tomarem as rédeas dos problemas que querem resolver ou as ideias que querem ver implementadas no seu concelho." O desejo é "servir melhor as pessoas, proporcionar intervenções adaptadas às necessidades apontadas e, dessa forma, intervir de uma forma mais coerente com a realidade vivida no concelho."

Jacinto Serrão considerou, ainda, ser "urgente" a ligação directa entre o Curral das Freiras e a sede de concelho, afirmando que a mesma é essencial para promover a coesão social e territorial. Questionou por que razão foram gastos milhões de euros do erário público em investimentos públicos e não houve dinheiro para a construção destas infraestruturas essenciais para o desenvolvimento daquela freguesia.