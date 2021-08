Projecto de Jacinto Serrão para Câmara de Lobos é a "verdadeira alternativa" a governação que "estagnou"

Elisa Seixas destacou esta segunda-feira que as listas hoje entregues pelo PS-Madeira e que são lideradas por Jacinto Serrão têm como objectivo “apresentar o melhor projecto para os próximos anos em Câmara de Lobos, um projecto que se assume como a verdadeira alternativa a uma governação com mais de quatro décadas que estagnou no tempo”.

"As listas que hoje apresentamos congregam vontades de cidadãos e cidadãs com um forte sentido de serviço público e que têm o foco no potencial de Câmara de Lobos, um concelho que tem muito por onde crescer e desenvolver, um concelho que pode de facto vir a ficar na moda com o rumo certo: centrado no potencial da sua gente”. Elisa Seixas, mandatária da candidatura de Jacinto Serrão ao concelho de Câmara de Lobos

Através de comunicado do PS, Elisa Seixas sublinha o cuidado com a paridades, enaltecendo: “As nossas listas vão, em alguns casos, além do que é exigido por lei porque acreditamos que a equidade se atinge com a pluralidade e com diferentes visões e vivências”, dando a título de exemplo, a lista candidata à Câmara Municipal que apresenta uma paridade de 50%.