Jacinto Serrão quer manuais gratuitos em todo o ensino obrigatório

A educação será um dos eixos do projeto de Jacinto Serrão para a Câmara Municipal de Câmara de Lobos. O candidato do PS acredita que o desenvolvimento do concelho passa por colocar a educação como um eixo essencial, aliado ao alívio do orçamento das famílias. Jacinto Serrão pretende implementar a extensão da gratuitidade dos manuais além do primeiro ciclo, ao longo de toda a escolaridade obrigatória, e o apoio na mensalidade de creches e pré-escolar.

“Apostar nas pessoas, nas famílias e nas nossas crianças e jovens é uma prioridade para nós”, refere, materializando esse objectivo no alívio daquela que é uma pesada fatia do orçamento familiar, a educação, seguindo o exemplo de várias autarquias onde este apoio já existe.

“Queremos que viver em Câmara de Lobos seja apetecível e atractivo e que as nossas famílias não se sintam prejudicadas relativamente às famílias que vivem noutros concelhos, porque o facto é que os jovens e as famílias câmara-lobenses ficaram para trás, a autarquia optou por nunca avançar com esta medida e tal é inadmissível e será corrigido comigo”, afirma, acrescentando que esta medida procura equilibrar o apoio a famílias que, não sendo contempladas com a ação social escolar, fazem um grande esforço para adquirir os manuais exigidos.

Outra aposta de Jacinto Serrão no auxílio às famílias câmara-lobenses prende-se com o apoio à frequência de creches e pré-escolas. Para o candidato esta é uma medida que, além de apostar “no desenvolvimento integral das crianças, em muito relacionado com os estímulos a que o bebé ou criança é exposto”, constitui um incentivo à natalidade ao reduzir aquele que é um dos encargos financeiros dos pais.

“As pessoas ponderam e muitas vezes decidem que não têm capacidade financeira para mais crianças. Os anos iniciais são muito duros em termos financeiros”, considera o candidato do PS. A quebra da natalidade tem sido uma realidade constante no concelho de Câmara de Lobos e Jacinto Serrão quer quebrar essa tendência com medidas que promovam a fixação das famílias e a atractividade do ensino local para crianças e jovens.