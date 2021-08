Jacinto Serrão, candidato do PS à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, reage à notícia publicada pelo DIÁRIO na edição impressa desta sexta-feira, 6 de Agosto, defendendo que Câmara de Lobos tem de ser notícia pelos melhores motivos e não por existirem dúvidas sobre a transparência de decisões tomadas pelo executivo camarário.

Os contratos públicos que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos adjudica têm de estar acima de qualquer suspeita, têm de ser norteados por critérios claros, transparentes e rigorosos. Devem ser evitadas situações que possam gerar dúvidas sobre incompatibilidades. As empresas devem ser escolhidas pela sua competência e capacidade técnica para concretizar as empreitadas. Jacinto Serrão, candidato à Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Para a candidatura do PS, a autarquia deve promover um ambiente de concorrência entre as empresas e privilegiar a abertura de concursos, ao invés de seguir o caminho do ajuste directo e da consulta prévia, tal como os dados apresentados pelo DIÁRIO demonstram.

Jacinto Serrão apela à transparência dos concursos públicos como parte fundamental de uma actuação exemplar das autarquias. “É cada vez mais decisivo que as autarquias tenham uma gestão eficiente e criteriosa, não só para alocar os recursos onde fazem falta e responder às necessidades da comunidade, mas também pela imagem de confiança que se projeta para o exterior, nomeadamente junto de potenciais investidores privados interessados em vir para o concelho de Câmara de Lobos”, aponta o candidato.

Jacinto Serrão pede também uma exigência ainda maior na tomada de decisão por parte do executivo camarário.