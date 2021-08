Exposição 'Azuldesejo' revela 115 peças de cerâmica

O projecto de cerâmica 'Azuldesejo', desenvolvido pelos irmãos Ana Paula Gomes e Duarte Gomes, está acessível ao público no Espaço do Artesão, na freguesia do Campanário.

A exposição inaugurada ao início da tarde de hoje, é composta por cerca de 115 peças, desde taças, pratos, tabuleiros, bases de copos e acessórios (colares e brincos) feitos em barro através de quatro técnicas: aresta, pintura tradicional em azulejos, stencil e impressão.

Os temas trabalhados são quase sempre relacionados com a Região, havendo nesta exposição uma grande aposta no Bordado Madeira.

Citada em comunicado da autarquia da Ribeira Brava, Ana Paula Gomes diz que uma peça pode ter mais do que uma utilidade. “Não gosto de atribuir uma função específica às peças porque acho que as pessoas devem ser livres de usá-las e aplica-las como quiserem”, refere a artesã e professora de Geologia e Biologia.

A cerâmica surgiu na sua vida quando estudava em Lisboa e rapidamente se tornou numa paixão. “O barro é uma coisa que cativa. Quando comecei a aprender as técnicas, o interesse foi crescendo e já não consegui deixar porque é um mundo vasto e motivador para a criação de coisas diferentes. É um campo que não se esgota em termos de criatividade e de novidade”, explica a ceramista, salientando que este ‘hobby’ complementa a profissão. “Por um lado, tenho o ensino e o contacto com as pessoas. Por outro, a cerâmica que me dá tranquilidade e me permite estar em paz comigo própria”.

O trabalho realizado numa oficina na casa dos pais, no Paul do Mar, tem sido bem aceite pelos madeirenses e pelos turistas que descobrem esta arte em algumas feiras. Por isso, expor no Campanário, num espaço dedicado aos artesãos é “uma mais-valia”.

“Gosto de produzir e de mostrar as peças ao público e este tipo de espaços são importantíssimos para a divulgação dos projetos”, diz Ana Paula Gomes, referindo que a colocação deste produto em loja é sempre complicada porque “uma peça artesanal nunca pode competir com uma peça industrial”.

Já Sandra Vilanova destaca esta nova exposição de cerâmica que vem engrandecer o Espaço do Artesão. A vereadora da cultura recorda que este espaço recentemente inaugurado no Campanário foi criado para destacar o trabalho dos vários artesãos da Região, de forma a “valorizar o nosso artesanato e o nosso património cultural”.

A exposição estará patente ao público até 28 de Agosto, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas e aos sábados, entre as 10 e as 18 horas. A entrada é gratuita.