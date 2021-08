Arte em exposição nos autocarros da HF

Desde ontem, 4 de julho, trinta autocarros da empresa Horários do Funchal têm expostas, no seu interior, fotografias de trabalhos de alunos do primeiro e segundo Ciclo de Ensino Básico e do secundário que estiveram presentes na Exposição Regional de Expressão Plástica ‘The heart of art’, que esteve patente na Avenida Arriaga.

A exposição foi promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. As fotografias estarão em exposição até ao mês de Outubro.