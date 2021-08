JSD-M destaca a importância do desporto na formação dos cidadãos

No âmbito das iniciativas das estruturas locais da JSD-M, a 'jota' da Calheta organizou, no pavilhão do Arco da Calheta, um torneio com equipas das oito freguesias do concelho, num total de mais de 100 jovens participantes.

No quadro das restrições pandémicas em vigor e, no sentido de manter a salvaguarda da saúde pública, a participação no referido evento exigiu teste covid-19 sendo, segundo a JSD, uma demonstração “clara e inequívoca que com planeamento e cautela se pode realizar eventos desportivos essenciais para os mais jovens”.

O evento que contou com a presença de Carlos Teles, actual presidente da Câmara Municipal da Calheta e recandidato do PSD-M às próximas Autárquicas no concelho, que referiu, na sua intervenção aquando da entrega de prémios, o forte investimento que a Câmara Municipal da Calheta tem feito nas diferentes modalidades como forma de promover um concelho “amigo da Juventude, atento aos processos de formação e que proporciona aos jovens a possibilidade de através do desporto encontrarem outras formas de realização pessoal contribuindo assim para um sociedade mais justa e coesa”.

Nas intervenções finais, Bruno Miguel Melim referiu que a actividade desportiva permite, também, a construção de um espírito de equipa vital para os embates eleitorais agendados e que a JSD ainda terá pela frente.

“A capacidade de nos organizarmos e sermos afirmativos na transmissão da mensagem política aos eleitorais distingue aqueles que estão aptos ou não a governar” Bruno Melim, líder da JSD-Madeira

E deu como exemplo da Calheta de como um poder autárquico forte pode transformar a vida dos municípios e, em particular, dos mais jovens.

O líder da JSD-M referiu ainda que os mais jovens “são já mais presente do que futuro, pelo que a sua mobilização no dia 26 será essencial para definir o futuro que queremos para a Madeira".