A CDU concretizou este sábado, 7 de Agosto, uma iniciativa política no concelho do Funchal sobre o que ainda está por fazer depois da catástrofe do 20 de Fevereiro de 2010.

Edgar Silva, candidato à Câmara Municipal do Funchal, e Herlanda Amado, candidata à Assembleia Municipal do Funchal, estiveram nas zonas altas do concelho do Funchal em contacto com populações de localidades atingidas pela destruição provocada pelo aluvião de 20 de Fevereiro de 2010.

Depois do encontro com as populações das Escadinhas da Estrela, do Vasco Gil, das Escadinhas do Pico do Cardo e do Moinho, a CDU identificou diversas promessas de intervenção que, tantos anos depois, continuam por realizar, quer pela Câmara Municipal do Funchal, quer pelo Governo Regional.

As populações reclamam, justamente, do muito que ainda está por fazer depois da catástrofe do 20 de Fevereiro. E tudo se deve ao fato de terem sido desviadas verbas da chamada 'Lei de Meios', que se destinavam a apoiar as vítimas da catástrofe e a garantir a reconstrução. Pelo contrário, por iniciativa do PSD no Governo Regional, e com a total conivência do PS na Câmara Municipal do Funchal e no Governo da República, muitas das verbas deixaram de garantir a proteção das vítimas do temporal. Edgar Silva

De acordo com a CDU, "as populações mais atingidas por aquela catástrofe foram espoliadas pelo PS e pelo PSD, que permitiram o desvio de financiamentos públicos para outras finalidades, que em nada tinham relação com o 20 de Fevereiro".

O PSD e PS espoliaram no Funchal as vítimas da catástrofe do 20 de Fevereiro, e os dinheiros públicos que foram transferidos para outras finalidades explicam porque razão aqui nas zonas altas tanto ainda está por fazer. O espoliar do povo das zonas altas e das vítimas do 20 de Fevereiro teve como consequência a actual situação de injustiça e de exposição das pessoas aqui residentes a perigos ainda maiores e a riscos extremos. Edgar Silva

Nesta iniciativa com as vítimas da catástrofe, que ainda reclamam pelos seus direitos, Edgar Silva disse que "esta é mais outra das situações demonstrativas de como o rotativismo e a alternância entre o PSD e o PS apenas prolongam os problemas do povo, e de como é necessária uma alternativa, que a CDU corporiza, de compromisso com as prioridades do povo do Funchal2.