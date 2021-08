CDU acusa PS e PSD de 'mentir' no Funchal

As mentiras do PS e do PSD, que resultaram em prejuízos e em agravamento das injustiças sociais para as populações do Funchal, estiveram na base da iniciativa da CDU realizada nesta tarde no Jamboto, na freguesia de Santo António.

Como foi contextualizado por Edgar Silva, candidato à Presidência da Câmara Municipal do Funchal, "já no tempo em que o PSD presidiu à CMF foram anunciadas as obras de alargamento do Caminho do Jamboto. Com o PS na presidência da CMF foram anunciados os financiamentos necessários às prometidas obras no Jamboto. E nada foi concretizado! Não só o PSD, mas mais ainda o PS na CMF mentiram e enganaram as populações".

Com as populações das zonas altas do Funchal que foram outra vez enganadas pelo PSD e pelo PS, disse Edgar Silva: "no Jamboto a CDU coloca o 'mentirómetro' como forma de sinalizar as muitas das mentiras feitas às populações do concelho do Funchal. Sendo certo que de cada uma destas mentiras resultaram graves prejuízos para as populações, na medida em que, por consequência, contribuíram para cavar ainda mais fundo as desigualdades sociais e as assimetrias territoriais no Funchal".

Edgar Silva sublinhou que "todo este processo se tornou ainda mais vergonhoso pelo facto de o PS ter chegado a propagandear que nesta vereação as obras, finalmente, teriam concretização, dado que já tinham financiamento garantido e aquela obra constava no Plano de Investimento da CMF. Ora, como a realidade o comprova, tudo não passou de uma tramoia do PS na CMF. Juravam a pés juntos que as obras de alargamento do Caminho do Jamboto iriam avançar. O tempo passou, o mandato desta vereação presidida pelo PS está a terminar e tudo resultou numa fraude de todo o tamanho. Por estes motivos o "mentirómetro" é hoje colocado no Jamboto".

E, neste sentido, disse ainda Edgar Silva "que o "mentirómetro" aqui colocado não se circunscreve a este caso, porque não se trata de um caso isolado. O "mentirómetro" no Jamboto agrega também tantos outros lugares, em especial, nas zonas altas do Funchal, em que as populações foram vítimas das mentiras quer do PSD, quer do PS. Em tantas outras localidades injustiçadas prolongam-se realidades bem concretas e, por vezes, dramáticas de tanta gente que no Funchal foi atingida pelas promessas fraudulentas".

Para a CDU "estes processos são especialmente danosos pelo que comportam de desconfiança por parte das populações em relação à democracia e às suas instituições. Depois de terem sido alimentadas expectativas de mudança e as populações serem confrontadas com a fraude, sentem-se enganadas por quem lhes roubou a confiança. Então, as populações são levadas a pensar que os partidos são todos iguais. Por isso, importa aqui afirmar que não são todos iguais! A CDU é a força que não deixa confinar os direitos, que demonstra prosseguir compromissos efetivos com os trabalhadores e o povo na construção da justiça social, na luta pelos direitos ao desenvolvimento".