Chega diz que autoridades portuguesas abandonaram emigrantes na África do Sul

O Chega-Madeira denuncia o que diz ser a " inacreditável situação de abandono das autoridades portuguesas na conjuntura atribulada social e política" na África do Sul, depois de ter recebido relatos da comunidade portuguesa que vive no país.

"Tem sido notícia nos últimos dias que Portugal pura e simplesmente já algum tempo tem ausência Cônsul Geral na África do Sul", por isso, o partido considera que a situação é "deplorável, atendendo ao clima de violência de manifestações de rua com centenas de mortos, saques de estabelecimentos comerciais, tudo a semelhança de um 'far west' em todo o seu território", escreve o Chega-Madeira em comunicado.

Mais: "O Chega Madeira, perante o flagelo de muitos portugueses que inclui uma vastíssima comunidade madeirense, compadece-se pelo abandono negligenciado que foram expostos, quando numa situação que se vive o mais elementar apoio que se exige era contactar a comunidade e providenciar toda a protecção ao abrigo de um plano do governo português de um pretenso retorno ou interceder a nível de estruturas de governos ou outras estruturas internacionais, e para junto dos portugueses que lá vivem ser garantido as suas vidas e bens".

O partido estranha também "o quase silêncio" do director regional das comunidades, Rui Abreu, "por não ter vindo a publico mostrar-se mais interventivo".