Variante Delta chega aos 100% na Madeira

A frequência relativa da variante Delta (B.1.617.2), na semana de 19 a 25 de Julho foi de 100% na Madeira. Os dados constam do último relatório de diversidade genética do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal, divulgado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Todas as 24 amostras madeirenses referentes a esse período analisadas pelo INSA revelaram ser da variante indiana. Os casos tidos em conta referem-se a situações identificadas nos concelhos do Funchal, Calheta, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Santa Cruz e Machico.

Fonte: INSA

A par da Madeira, também a região Norte e o Algarve estão nos 100%. A variante Delta é a mais prevalente em Portugal com uma frequência relativa de 98.3% no período em análise, estando acima de 95% em todas as regiões.

Os dados do estudo apontam que das 3.736 sequências da variante Delta analisadas até à data, 62 apresentam a mutação adicional K417N na proteína Spike (sub-linhagem AY.1), a qual tem mantido uma frequência relativa abaixo de 1% desde a semana 14 de Junho. Foram detectados seis casos nas últimas duas semanas, nenhum deles na Madeira.