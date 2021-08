Benfica defronta PSV no play-off da ‘Champions’

O Benfica recebeu esta noite o Spartak Moscovo, e conquistou o tão ambicionado objectivo de garantir o passaporte para o 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol, onde irá agora defrontar os holandeses do PSV.

Depois da vitória alcançada na Rússia por 2-0, a formação orientada por Jorge Jesus somou novo triunfo, e novamente por 2-0, e com os reforços a serem determinantes.

O ‘ex-leão’ foi o autor do primeiro golo, à passagem do minuto 58, enquanto Yaremchuk, que entrou aos 64 minutos, fez o gosto ao pé, ao marcar no minuto 90-2.

A festa do apuramento para o play-off, e o continuar a sonhar com os ‘milhões da Champions’ ficou ainda marcada pelo regresso dos adeptos encarnados ao Estádio da Luz, ausentes desde Março de 2020 devido às restrições impostas com a pandemia da covid-19, com as bancadas a terem até um terço da capacidade, pouco mais de 20 mil espectadores.