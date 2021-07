Vento forte na Madeira faz divergir mais dois aviões

Após vários minutos de espera, o avião da TAP proveniente de Lisboa que aguardava uma janela de oportunidade para aterrar na Madeira, divergiu para o Porto Santo, por volta das 11:36.

Momentos antes, o vento forte que se faz sentir no Aeroporto da Madeira já havia obrigado a divergir para Canárias um avião da Easyjet, vindo de Gatwick.

São, assim, três os voos divergidos esta manhã devido ao vento.

O avião da Transavia, proveniente de Nantes, também não conseguiu aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, tendo rumado à Ilha Dourada, onde aterrou às 10h24.

A rajada máxima registada, esta manhã, no Aeroporto foi de 95 km/h. O vento médio é agora de 52.6 km/h.

Além do aeroporto da Madeira, o vento já atingiu valor de aviso amarelo do Pico Alto (91 km/h) e no Caniçal (77 km/h).

A costa Sul da ilha da Madeira encontra-se sob aviso amarelo devido ao vento forte, que vigora até às 9 horas de amanhã (sábado).