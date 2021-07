Aviões em Agosto superam movimento de 2019 nos aeroportos da Madeira e Porto Santo

Bom dia!

Os aviões que deverão aterrar nos aeroportos da Madeira e Porto Santo, em Agosto, superam movimento de 2019.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que as pistas madeirenses vão registar um crescimento acentuado na oferta de lugares disponíveis. O mercado britânico sobe 18% e Lufthansa avança com maior operação de sempre para o arquipélago.

Outros assuntos em destaque

Região aposta em estratégia pioneira para o envelhecimento

Obter o estatuto de primeiro arquipélago amigo da longevidade saudável é o objectivo traçado pelo Governo Regional.

Iate da droga passou pela Madeira

Embarcação foi apreendida na sequência da maior operação de combate ao narcotráfico pelas autoridades espanholas.

Táxis com apoio de mais meio milhão

Segunda fase de candidaturas a programa do Governo Regional arranca em breve e contempla profissionais que já beneficiaram do subsídio.

Diocese veda acesso à estátua no Terreiro da Luta

Fissuras no suporte da imagem da Nossa Senhora da Paz motivam encerramento.

