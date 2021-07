Dois recados

Boa noite!

Uma vez que “quem diz a verdade não merece castigo”, recupero duas frases das últimas horas que podem dar que falar e que confirmam que nem tudo está perdido neste mundo nem sempre leal à verdade.

“O mundo é governado por bandidos" Spike Lee

O realizador norte-americano Spike Lee preside ao júri de Cannes. Estreou-se em grande sem fazer grandes filmes. Podem até achar que foi severo ao afirmar hoje que o mundo é "governado por bandidos". Acusou sobretudo o brasileiro Jair Bolsonaro e o russo Vladimir Putin por não terem moral, nem escrúpulos.

Mas há mais, muitos mais, sob a forma de herdeiros de Trump, seguidores de Kim Jong-un ou aprendizes de Viktor Orbán. Ficam para uma próxima.

"Temos de ser honestos, não podemos eliminar a covid-19" Sajid Javid

Enquanto por cá se vai fingindo que a vacinação dá imunidade e fazendo folclore em torno de números, o novo ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, admite sem rodeios que o seu governo se prepara para levantar as últimas restrições em vigor.

Javid substituiu o demissionário Matt Hancock – que saiu por ter quebrado as normas de saneamento ao beijar uma assessora! -, escreveu num artigo no jornal The Daily Mail, que "há razões de saúde" para eliminar os limites introduzidos pela pandemia. E um deles é o logro continuado. “Devemos ser honestos com as pessoas sobre o facto de que não podemos eliminar a covid-19”, alertando que o país deve "aprender a conviver" com a covid-19. Tomara que faça escola à escala global.